Спортивный комментатор армянского происхождения Нобель Арустамян номинирован на ТЭФИ
29 августа 2018 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный российский спортивный комментатор армянского происхождения Нобель Арустамян номинирован на российскую национальную телевизионную премию за высшие достижения в области телевизионных искусств (ТЭФИ).
В номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» престижной премии, кроме Нобеля Арустамяна и Дмитрия Шнякина, которые освещали матч «Рома» — «Барселона» Лиги чемпионов на телеканале «Матч ТВ», представлены также Роман Гутцайт, Владимир Стогниенко, Дмитрий Губерниев и Татьяна Тарасова, пишет Rusarminfo.
Победители будут известны 3 октября 2018 года. Именно тогда состоится торжественная церемония вручения премии «ТЭФИ».
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