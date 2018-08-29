Спортивный комментатор армянского происхождения Нобель Арустамян номинирован на ТЭФИ

PanARMENIAN.Net - Известный российский спортивный комментатор армянского происхождения Нобель Арустамян номинирован на российскую национальную телевизионную премию за высшие достижения в области телевизионных искусств (ТЭФИ).

В номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» престижной премии, кроме Нобеля Арустамяна и Дмитрия Шнякина, которые освещали матч «Рома» — «Барселона» Лиги чемпионов на телеканале «Матч ТВ», представлены также Роман Гутцайт, Владимир Стогниенко, Дмитрий Губерниев и Татьяна Тарасова, пишет Rusarminfo.

Победители будут известны 3 октября 2018 года. Именно тогда состоится торжественная церемония вручения премии «ТЭФИ».