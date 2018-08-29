Резиденция президента Армении 1 сентября будет открыта для детей
29 августа 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В связи с Днем знаний и началом нового учебного года 1 сентября с 14:00 до 18:00 двери резиденции президента Армении откроются для детей и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.
В их распоряжении будут территория резиденции под открытым небом и прилегающий парк.
До этого, при содействии ЮНИСЕФ утром гостями резиденции президента Армении станут воспитанники детских домов, центров для детей с особыми нуждами, а также дети из необеспеченных семей.
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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