Резиденция президента Армении 1 сентября будет открыта для детей

PanARMENIAN.Net - В связи с Днем знаний и началом нового учебного года 1 сентября с 14:00 до 18:00 двери резиденции президента Армении откроются для детей и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

В их распоряжении будут территория резиденции под открытым небом и прилегающий парк.

До этого, при содействии ЮНИСЕФ утром гостями резиденции президента Армении станут воспитанники детских домов, центров для детей с особыми нуждами, а также дети из необеспеченных семей.