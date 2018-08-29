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В Саудовской Аравии женщины теперь смогут пилотировать гражданские самолеты

В Саудовской Аравии женщины теперь смогут пилотировать гражданские самолеты
29 августа 2018 - 12:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Генеральное управление гражданской авиации (GACA) Саудовской Аравии выдал пять лицензий для женщин-пилотов, разрешив им работать командирами экипажей на самолетах авиакомпании Saudi Arabian Airlines (Saudia).

Выдача лицензий гражданкам Саудовской Аравии является частью плана действий GACA, согласно которому женщины получат возможность работать в авиационном секторе, что является одной из целей Международной организации гражданской авиации (ICAO). В последнее время большое количество женщин из Саудовской Аравии работало в GACA и в компаниях, предоставляющих услуги в технических областях, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Al Arabiya.

В Саудовской Аравии с 2018 года фиксируется резкое смягчение правил и норм в отношении женщин. В частности, саудовкам разрешено служить в армии, управлять грузовиками и мотоциклами, а также ходить на футбольные матчи без сопровождения мужчин. Модернизировать Саудовскую Аравию стремится наследный принц Мухаммед бен Сальман. Он представил стратегию Vision 2030 по реформированию экономики и общественной жизни страны.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Саудовской Аравии женщинам выдали лицензии гражданских пилотов
The Scotsman. First Saudi woman to get pilot license: Soon, I will captain a national airliner
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