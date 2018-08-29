Киргизия вручила РФ ноту в связи с совершенным российским военным ДТП
29 августа 2018 - 16:24 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Киргизии вручил ноту представителю посольства РФ в связи со смертельным ДТП, совершенным российским военным в киргизском городе Кант. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Ранее представитель пресс-службы посольства РФ в Киргизии Виктор Харченко сообщил, что военнослужащий российской авиабазы в городе Кант сбил женщину с ребенком в пригороде Бишкека, женщина погибла.
«В связи с ДТП со смертельным исходом, которое совершил военнослужащий Объединенной российской военной базы (г.Кант) Азанов, в министерство иностранных дел Кыргызской Республики был вызван временный поверенный в делах РФ в Кыргызской Республике Чекмазов, а также командующий ОРВБ Янкин. В ходе встречи первый заместитель министра иностранных дел Кемелова вручила российской стороне ноту МИД с требованиями обеспечить участие военнослужащего Азанова в следственных мероприятиях компетентных органов Кыргызской Республики, а также полное содействие в расследовании ДТП и решить вопросы по выплате компенсации потерпевшим», — сообщили в пресс-службе, пишет РИА Новости.
По данным киргизского МИД, на встрече представители РФ сообщили, что «виновный в ДТП Азанов находится под арестом на территории ОРВБ».
«Российская сторона выразила соболезнование семье погибшей и готовность урегулировать вопрос, связанный с выплатой материальной компенсации, а также оказывать всяческое содействие следственным мероприятиям, которые проводятся правоохранительными органами Кыргызской Республики», — заявили в ведомстве.
Российская авиабаза Кант была открыта в Киргизии в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Ее главными задачами является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ. Военнослужащие базы обладают статусом неприкосновенности.
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