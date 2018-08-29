СМИ: Моуринью на грани отставки в «Манчестер Юнайтед»

PanARMENIAN.Net - Игроки и сотрудники английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» почти публично обсуждают возможность отставки главного тренера команды португальца Жозе Моуринью. После двух кряду поражений в чемпионате премьер-лиги вероятность ухода специалиста как никогда велика.

Разговоры об увольнении португальского тренера вяло шли почти все лето, чему причиной назывались закулисные разногласия Моуринью с руководством клуба, пишет Vesti.ru со ссылкой на Daily Mail.

Слухи о возможной отставке усилились после поражения от скромного «Брайтона» (2:3) и разгрома в домашнем матче с «Тоттенхэмом» (0:3).

«Все в команде говорят, что Жозе скоро уволят, — отметил источник в «Манчестере». Одни считают, что отставка случится, если МЮ проиграет «Бернли». Другие полагают, что Моуринью не протянет до октября».

«Мы это уже проходили, ситуации аналогичные. Клуб заявляет о поддержке Жозе, но все видели, что случилось с Луи ван Галом (предыдущий тренер «Юнайтед» — ред.). Игроки уже обсуждают возможное назначение Зидана (французский экс-футболист и тренер — ред.)», — говорит источник.