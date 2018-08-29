СМИ: Моуринью на грани отставки в «Манчестер Юнайтед»
29 августа 2018 - 18:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Игроки и сотрудники английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» почти публично обсуждают возможность отставки главного тренера команды португальца Жозе Моуринью. После двух кряду поражений в чемпионате премьер-лиги вероятность ухода специалиста как никогда велика.
Разговоры об увольнении португальского тренера вяло шли почти все лето, чему причиной назывались закулисные разногласия Моуринью с руководством клуба, пишет Vesti.ru со ссылкой на Daily Mail.
Слухи о возможной отставке усилились после поражения от скромного «Брайтона» (2:3) и разгрома в домашнем матче с «Тоттенхэмом» (0:3).
«Все в команде говорят, что Жозе скоро уволят, — отметил источник в «Манчестере». Одни считают, что отставка случится, если МЮ проиграет «Бернли». Другие полагают, что Моуринью не протянет до октября».
«Мы это уже проходили, ситуации аналогичные. Клуб заявляет о поддержке Жозе, но все видели, что случилось с Луи ван Галом (предыдущий тренер «Юнайтед» — ред.). Игроки уже обсуждают возможное назначение Зидана (французский экс-футболист и тренер — ред.)», — говорит источник.
Самое значимое
«Мы должны продолжать работать, потому что у нас есть новый тренер, новая философия и мы хотим играть по-другому, не так, как при Венгере», – сказал Мхитарян
По словам греческого футболиста, Мхитарян может стать одним из лучших в АПЛ, если вернет себе форму времен игры в составе дортмундской «Боруссии»
Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
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