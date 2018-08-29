Facebook запускает конкурента YouTube на рынке интернет-видео

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook объявила о глобальном запуске сервиса Facebook Watch, который станет конкурентом крупнейшей платформы интернет-видео YouTube. Facebook Watch будет доступен по всему миру с 30 августа, говорится в распространенном 29 августа пресс-релизеруководства соцсети.

Сервис действует с августа 2017 года в Соединенных Штатах. Ежедневно около миллионов пользователей посещают его в течение как минимум одной минуты. С начала года общая длительность просмотренных видео выросла в 14 раз, говорится далее в сообщении, пишет Deutsche Welle.

Facebook предлагает авторам видеороликов зарабатывать деньги на рекламных паузах. Эта возможность вначале будет предложена на крупных рынках.

«Благодаря глобальному запуску Watch мы поддерживаем создателей видеороликов и продюсеров в двух важных сферах. Мы помогаем им в монетаризации их видео с помощью рекламных пауз, а также предоставляем новый аналитический инструмент Creator Studio, с помощью которого они могут получить детальную информацию об отклике людей на их контент», - заявил Facebook. Пользователи смогут отслеживать, какие видео понравились их подписчикам и какими из них они поделились со своими френдами.

Watch, как и другие сервисы Facebook, будет недоступен в Китае и ряде других стран, в том числе, Северной Корее. Вначале Watch будет доступен для смартфонов с Android, позже - для Apple iPhone. Кроме того, уже создано приложение для подключенных к Сети телевизоров.