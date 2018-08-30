Израильский производитель беспилотников обвиняется в бомбардировке армян по просьбе Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Израильская прокуратура 29 августа предъявила обвинение израильской компании Aeronautics Defense Systems, производящей беспилотные летательные аппараты-камикадзе, в связи с бомбардировкой армянских солдат в Нагорном Карабахе по просьбе Азербайджана во время демонстрации БПЛА.

Министерство юстиции Израиля объявило о намерении выдвинуть обвинение против генерального директора компании Амоса Матана, заместителя гендиректора Меира Ризмовича, директора по развитию Хаима Хивашара и других сотрудников компании Aeronautics, пишет The Times of Israel.

Несмотря на то, что компания отказывается называть имя «крупного заказчика, ясно, что это Азербайджан. Решение приостановить продажу оружия было принято после того, как по запросу Азербайджана компания протестировала БПЛА типа Orbiter 1K на армянских позициях в Нагорном Карабахе. Отмечается, что должностные лица компании Aeronautics заключили контракт с Баку на сумму в 20 млн долларов, но азербайджанские официальные лица попросили израильскую компанию продемонстрировать дрон Orbiter 1K, используя его против армянских солдат.

По данным СМИ, двое сотрудников израильской компании отказались это сделать, но в итоге два высокопоставленных представителя компании все же согласились провести атаку.

По словам генерала Армена Гёзаляна, в результате испытания 7 июля 2016 года двое армянских солдат были ранены.

Следствие в отношении компании было открыто в сентябре 2017 года.

В августе 2017 в израильских СМИ появилась информация о том, что сотрудники компании по просьбе азербайджанских военных участвовали в ударе по армянским позициям в Нагорном Карабахе. Видеосъемку атаки якобы потом собирались показать по азербайджанскому телевидению, «чтобы продемонстрировать национальную гордость и военную мощь». Однако из-за того, что операторы отказались выполнять эту просьбу и управлять беспилотниками, за дело взялись менеджеры, не имеющие достаточного опыта. Никто из военнослужащих Нагорно-Карабахской Республики не погиб.