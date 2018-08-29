СМИ: Amazon планирует запустить бесплатный видеосервис
29 августа 2018 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Amazon разрабатывает бесплатный стриминговый сервис Free Dive, подключаться к которому смогут владельцы приставок Amazon Fire TV. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники.
Пользователи смогут получить доступ преимущественно к старым фильмам и передачам, уточняет издание. По данным издания, развитие сервиса Free Dive возьмет на себя ресурс данных кинофильмов IMDb. Amazon владеет этим ресурсом с 1998 г.
По оценке издания, около 48 млн человек владеют медиаплеером Fire TV, в том числе в виде устройства Fire Cube с поддержкой голосового помощника Alexa, пишут «Ведомости».
Новая опция будет отделена от бесплатной подписки Amazon Prime Video, которая конкурирует с Netflix. Сейчас компания Джеффа Безоса ведет переговоры с крупными студиями, чтобы лицензировать старые телешоу для нового сервиса.
Получить комментарии Amazon на эту тему изданию не удалось.
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