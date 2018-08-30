Представители бывшей политической элиты Армении оказались в центре новых уголовных дел

PanARMENIAN.Net - Вечером 29 августа стало известно о новых уголовных делах с участием ряда бывших высокопоставленных членов Республиканской партии Армении. Среди них - бывший премьер-министр Овик Абраамян и экс-мэр Еревана, бывший министр транспорта и связи Гагик Бегларян.

Так, Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против бывшего спикера и премьер-министра Армении Овика Абраамяна, его брата Джоника Абраамяна и бывшего начальника полиции республики Алика Саркисяна. Все они подозреваются в превышении служебных полномочий и махинациях.

Директор армянской горнодобывающей компании ЗАО «Авазаатик» сообщил следователям, что в 2008 году высокопоставленные лица создали искусственные преграды, воспрепятствовав его деятельности в горнодобывающей сфере в Араратской области. В частности, от него потребовали 60% доли в компании, которую он должен был зарегистрировать на двух лиц, а договор с владельцем земли, где он начал работу, решением суда был признан недействительным, говорится в сообщении.

Руководитель ЗАО и другие свидетели в числе лиц, причастных к злоупотреблениям, назвали Овика и Джоника Абраамянов и Алика Саркисяна. Уголовное дело направлено в Специальную следственную службу.

Овик Абраамян в 2008 году был спикером парламента Армении, в 2014-2016 годы - премьер-министром страны. Саркисян в 2008 году был губернатором Араратской области, а в 2008-2011 годы - начальником полиции Армении.

Бывший министр транспорта и связи Армении Гагик Бегларян и бывший депутат Национального собрания Армении Мгер Седракян подозреваются в злоупотреблениях.

От директора универсальной кредитной организации в 2017 году поступил сигнал о том, что в 2012-2016 годах бывший исполнительный директор той же организации предоставлял кредиты различным организациям с нарушением норм законодательства. По данному факту в отделении полиции Арабкир было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) Уголовного кодекса Армении.

На основании полученных доказательств в 2017 году было принято решение о привлечении бывшего исполнительного директора в качестве обвиняемого. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.

В рамках уголовного дела были выявлены другие нарушения. В частности, три разных уголовных дела были возбуждены по факту представления в ЦБ Армении фальшивых документов - по части 1 статьи 325 (подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств), по факту вымогательства доли - по части 3 статьи 182 (вымогательство) и обналичивания и присвоения средств бывшим исполнительным директором с банковской карты гражданина под предлогом осуществления инвестиций в размере 500.000 долларов - по пункту 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата) УК РА. Они были объединены в одно производство и переданы управлению по особо важным делам Следственного комитета.

Были осуществлены крупномасштабные следственные мероприятия для выявления предполагаемых преступников, идентификации их действий. В результате были получены данные о том, что к преступным действиям имеют отношение бывшие высокопоставленные чиновники.

В частности, в качестве лица, замешанного в вымогательстве доли, сборе конфиденциальной банковской информации указан бывший министр транспорта и связи Гагик Бегларян. Кроме того, получены данные о превышении должностных полномочий бывшим депутатом Мгером Седракяном.