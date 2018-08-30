2800-летие Еревана отпразднуют 20-21 октября

PanARMENIAN.Net - Празднование 2800-летия Еревана состоится не 29-30 сентября, как было решено ранее, а 20-21 октября. Это решение было принято правительством Армении.

Это решение связано с подготовкой к саммиту Франкофонии, который состоится в Ереване 7-12 октября, а также с досрочными выборами в совет старейшин Еревана 23 сентября, пишет Aysor.am.

«Предлагается провести торжества 20-21 октября для их надлежащей организации», - заявил членам правительства министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян.

Ранее было принято решение отметить 2800-летний юбилей Еревана в сентябре, поскольку в октябре состоится саммит Франкофонии в Ереване.