2800-летие Еревана отпразднуют 20-21 октября
30 августа 2018 - 12:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Празднование 2800-летия Еревана состоится не 29-30 сентября, как было решено ранее, а 20-21 октября. Это решение было принято правительством Армении.
Это решение связано с подготовкой к саммиту Франкофонии, который состоится в Ереване 7-12 октября, а также с досрочными выборами в совет старейшин Еревана 23 сентября, пишет Aysor.am.
«Предлагается провести торжества 20-21 октября для их надлежащей организации», - заявил членам правительства министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян.
Ранее было принято решение отметить 2800-летний юбилей Еревана в сентябре, поскольку в октябре состоится саммит Франкофонии в Ереване.
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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