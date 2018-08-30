Украинский политолог: Ереван реализовывает политику «мир в себе и Армения в мире» (видео)
30 августа 2018 - 12:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Официальный Ереван реализовывает политику «мир в себе и Армения в мире», а диаспора и политические традиции этому помогают. Об этом заявил украинский политолог Олег Саакян.
«У Армении очень древняя государственность, армянская политическая нация существует очень давно, и это накладывает свой отпечаток на политику. Это мудрая политика, это политика длинными шагами, и участие Армении во Франкофонии это демонстрация того, что Армения должна присутствовать везде», — отметил эксперт, передает AnalitikaUA.net.
По словам политолога Франкофония, это старая добрая дипломатическая площадка, которая играет значимую роль для большого количества государств.
«Международная организация франкофонии набирает обороты, и прохождение саммита в Армении может усилить внимание к нему. А для официального Еревана саммит Франкофонии является площадкой, где страна может заявить о новом статусе», — подчеркнул Саакян.
Саммит Франкофонии в Ереване состоится 7-12 октября.
Самое значимое
Министерство юстиции Израиля объявило о намерении выдвинуть обвинение против генерального директора компании Амоса Матана
На фотографии Меркель находится на Северном проспекте в центре армянской столицы
Лидеры двух стран 24 августа обсудили текущие отношения, поговорили, какими они должны быть в будущем, причем не только в двустороннем формате, но и в формате отношений с ЕС
Меркель заявила, что в Германии следили за развитиями в Армении в дни бархатной революции
Partner news
Последние новости
СК РА: Серж Саргсян фигурирует в уголовном деле о лишении имущества армянского бизнесмена из РФ Уголовное дело по факту хищения акций ОАО банка «Кредит Ереван» и ООО «Лев Марсед» было возбуждено еще 27 июля 2009 года
«Яндекс» удалил ссылки на пиратский контент из-за угрозы блокировки Из сервиса «Яндекс.Видео» исчез контент, принадлежащий телеканалам «Газпром-медиа»
Серена и Винус Уильямс сыграют между собой в третьем круге US Open Шестикратная победительница этого турнира Серена (17-й номер посева) во втором круге оказалась сильнее немки Карины Виттхефт
Президент Армении поздравил Лукашенко с днeм рождения Согласно информации, президент Армении пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а также мира и процветания дружественному народу Белоруссии