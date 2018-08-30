Украинский политолог: Ереван реализовывает политику «мир в себе и Армения в мире»

PanARMENIAN.Net - Официальный Ереван реализовывает политику «мир в себе и Армения в мире», а диаспора и политические традиции этому помогают. Об этом заявил украинский политолог Олег Саакян.

«У Армении очень древняя государственность, армянская политическая нация существует очень давно, и это накладывает свой отпечаток на политику. Это мудрая политика, это политика длинными шагами, и участие Армении во Франкофонии это демонстрация того, что Армения должна присутствовать везде», — отметил эксперт, передает AnalitikaUA.net.

По словам политолога Франкофония, это старая добрая дипломатическая площадка, которая играет значимую роль для большого количества государств.

«Международная организация франкофонии набирает обороты, и прохождение саммита в Армении может усилить внимание к нему. А для официального Еревана саммит Франкофонии является площадкой, где страна может заявить о новом статусе», — подчеркнул Саакян.

Саммит Франкофонии в Ереване состоится 7-12 октября.