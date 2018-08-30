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Азербайджан объявил в розыск Дэна Билзеряна и обратился в Интерпол

Азербайджан объявил в розыск Дэна Билзеряна и обратился в Интерпол
30 августа 2018 - 14:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Следственным управлением Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении известного американского миллионера армянского происхождения Дэна Билзеряна.

Как заявили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, «в ходе расследования было установлено», что 28 августа Билзерян «незаконно» отправился в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику).

Отмечается, что в Арцахе «он незаконно приобрел гранаты, ружье и другое огнестрельное оружие, демонстративно открыв стрельбу», пишет Haqqin.az.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 228.3 и 318.2 УК Азербайджана.

«Поисками преступника займется Интерпол»,- говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

Дэн Билзерян прибыл в Ереван в ночь на 27 августа. 26 августа Билзерян в своем микроблоге в Twitter написал, что прибудет в Ереван, после чего отправится в Таиланд.

Билзерян получил гражданство Армении и встал на учет в ВС РА.

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Haqqin.az: Азербайджан объявил в розыск Дэна Билзеряна 13:14
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