Иосиф Кобзон умер

PanARMENIAN.Net - Советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет.

Родственники Кобзона 30 августа подтвердили смерть артиста, пишет «Говорит Москва».

Проблемы со здоровьем у Кобзона начались более десяти лет назад. В 2005 году у него нашли онкологическое заболевание, и с тех пор он перенес несколько операций и курсов химиотерапии. В июле он был госпитализирован. Поступала информация, что артист находится в тяжелом состоянии.