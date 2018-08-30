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Иосиф Кобзон умер

Иосиф Кобзон умер
30 августа 2018 - 14:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет.

Родственники Кобзона 30 августа подтвердили смерть артиста, пишет «Говорит Москва».

Проблемы со здоровьем у Кобзона начались более десяти лет назад. В 2005 году у него нашли онкологическое заболевание, и с тех пор он перенес несколько операций и курсов химиотерапии. В июле он был госпитализирован. Поступала информация, что артист находится в тяжелом состоянии.

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Govoritmoskva.ru: Умер Иосиф Кобзон
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