Президент Армении поздравил Лукашенко с днeм рождения

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 30 августа направил поздравительное послание президенту Белоруссии Александру Лукашенко ко дню его рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Согласно информации, президент Армении пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а также мира и процветания дружественному народу Белоруссии.

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в этом году исполнилось 64 года.