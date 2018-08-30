Президент Армении поздравил Лукашенко с днeм рождения
30 августа 2018 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 30 августа направил поздравительное послание президенту Белоруссии Александру Лукашенко ко дню его рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Согласно информации, президент Армении пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а также мира и процветания дружественному народу Белоруссии.
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в этом году исполнилось 64 года.
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