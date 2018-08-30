Йылдырым: Для нормализации армяно-турецких отношений Ереван и Баку должны решить свои вопросы

PanARMENIAN.Net - Находящийся в Азербайджане с официальным визитом спикер парламента Турции Бинали Йылдырым вновь подтвердил позицию Турции по Нагорному Карабаху.

«Турция всегда была рядом с Азербайджаном, и эта поддержка, в частности, чувствуется в вопросе карабахского конфликта», - заявил он.

Спикер турецкого парламента сказал, что если Армения «не вернет оккупированные территории Азербайджана», армяно-турецкие отношения не будут нормализованы, пишет Ermenihaber.

Йылдырым добавил, что в Турции «не отделяют армяно-азербайджанские и армяно-турецкие отношения друг от друга».

«То есть для нормализации отношений между Турцией и Арменией в первую очередь должны быть решены вопросы между Арменией и Азербайджаном. Затем Турция урегулирует отношения. Противоположное маловероятно»,- отметил спикер.