Серена и Винус Уильямс сыграют между собой в третьем круге US Open

PanARMENIAN.Net - Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс пробилась в третий круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open). За выход в следующую стадию турнира она сыграет со своей старшей сестрой Винус Уильямс.

Шестикратная победительница этого турнира Серена (17-й номер посева) во втором круге оказалась сильнее немки Карины Виттхефт. Встреча продолжалась чуть больше часа и завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2, пишет «МИР 24».

Винус Уильямс (16), в свою очередь, в матче второго раунда не без труда одолела Камилу Джорджи из Италии - 6:4, 7:5. Поединок длился без малого два часа.

Всего сестры Уильямс играли друг против друга 28 раз. 17 раз выигрывала Серена, 11 раз побеждала ее старшая сестра. В последней встрече, которая прошла в марте в Индиан-Уэллсе, сильнее оказалась Винус. Тот поединок завершился со счетом 6:3, 6:4.