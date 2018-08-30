Серена и Винус Уильямс сыграют между собой в третьем круге US Open
30 августа 2018 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс пробилась в третий круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open). За выход в следующую стадию турнира она сыграет со своей старшей сестрой Винус Уильямс.
Шестикратная победительница этого турнира Серена (17-й номер посева) во втором круге оказалась сильнее немки Карины Виттхефт. Встреча продолжалась чуть больше часа и завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2, пишет «МИР 24».
Винус Уильямс (16), в свою очередь, в матче второго раунда не без труда одолела Камилу Джорджи из Италии - 6:4, 7:5. Поединок длился без малого два часа.
Всего сестры Уильямс играли друг против друга 28 раз. 17 раз выигрывала Серена, 11 раз побеждала ее старшая сестра. В последней встрече, которая прошла в марте в Индиан-Уэллсе, сильнее оказалась Винус. Тот поединок завершился со счетом 6:3, 6:4.
Самое значимое
Лидером всей серии Гран-тура является Накамура, в активе которого 34,5 очка. На втором месте идет Аронян, набравший 34 очка, а третью строчку занимает Вашье-Лаграв (31 очко)
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