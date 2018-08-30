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«Яндекс» удалил ссылки на пиратский контент из-за угрозы блокировки

«Яндекс» удалил ссылки на пиратский контент из-за угрозы блокировки
30 августа 2018 - 18:39 AMT

PanARMENIAN.Net - «Яндекс» убрал из выдачи «Яндекс.Видео» ссылки на пиратский контент, который через суд требовал удалить медиахолдинг «Газпром-медиа».

28 августа в Роскомнадзоре заявили, что у сервиса есть три дня на выполнение требования, иначе ему грозит блокировка. Наряду с пиратским поисковик мог удалить и легальный контент.

Из сервиса «Яндекс.Видео» исчез контент, принадлежащий телеканалам «Газпром-медиа». «Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи «Яндекса», мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями», - говорится в заявлении «Яндекса», пишет BBC.

Как пояснили в компании, блокировка сервиса «Яндекс.Видео» привела бы к недоступности всего yandex.ru, поскольку сервис размещается по адресу https://yandex.ru/video/, а большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени.

В то же время в компании подчеркнули, что «Яндекс» не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта и, соответственно, не может отделить спорный контент от легального. Поэтому в числе удаленных могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещен самим правообладателем.

«В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на «Яндексе», а ресурсы «Газпром-медиа», вполне возможно, лишились части трафика», - отметили в «Яндексе».

В компании заявили, что продолжают считать требования «Газпром-медиа» необоснованными и намерены оспаривать их в суде.

24 августа Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, «2×2» и «Супер», обязав «Яндекс» удалить из сервиса «Яндекс.Видео» ссылки на пиратские сайты с сериалами, права на которые принадлежат телеканалам группы «Газпром-медиа». Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе «Яндекс.Видео».

Согласно закону, компания должна была ограничить доступ к соответствующим ресурсам не позднее истечения трех рабочих дней с момента получения уведомления - то есть до конца 30 августа.

Ссылки по теме:
BBC: "Яндекс" удалил пиратский контент из-за угрозы блокировки
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