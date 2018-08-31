Land Rover поддерживает развитие крупной туристической тропы в Армении
31 августа 2018 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей повышенной проходимости Land Rove недавно объявила о том, что продолжит оказывать поддержку в развитии пешеходной тропы, получившей название Транскавказской тропы - маршрута протяженностью 750 км по территории Армении. Об этом сообщило посольство Великобритании в Армении в Facebook.
В 2017 году с помощью местной и международной поддержки открылась для туристов первая часть тропы в Национальном парке Дилижан. При поддержке Land Rover команда Транскавказской тропы Армении планирует в течение следующих двух лет развить оставшиеся участки тропы, соединяющие другие районы Армении с иранской и грузинской границами, дав возможность людям путешествовать по Армении пешеходными тропамами.
Специально модифицированный Land Rover Defender, один из самых адаптируемых и универсальных внедорожников в мире, будет предоставлен команде Транскавказской тропы для осмотра маршрута и транспортировки оборудования и материалов, необходимых для завершения работы.
Транскавказская тропа — амбициозный маршрут длиной в 3000 километров, который будет проходить по всей Армении и Грузии от иранской границы до грузино-турецкой. Цель Транскавказской тропы заключается в том, чтобы способствовать улучшению доступа к разнообразному культурному и природному наследию региона.
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