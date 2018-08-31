Роберт Кочарян примет участие в досрочных парламентских выборах РА

PanARMENIAN.Net - Второй президент Армении Роберт Кочарян намерен принять участие в досрочных выборах в Национальное собрание (парламент) Армении. Об этом он заявил в интервью Sputnik Армения.

«Если я объявил о возвращении в политику, то соответственно, буду участвовать в этих выборах. Но времени еще много, а ситуация развивается очень стремительно. Пока следует оставить открытым вопрос формата и решать организационные вопросы. Наметить цели, работать над мобилизацией тех, кого считаю своей политической опорой», - заявил Кочарян.

Он отметил, что своей опорой считает тех людей, которым нужны конкретные результаты.

«Я думаю, что гражданам Армении нужны вполне осязаемые, практические результаты. Я буду стремиться к этому, в этом заключается мой принцип»,- добавил Кочарян.

«Я вообще по натуре не люблю популизм, и, следовательно, не стану угождать прямо всем. Я знаю, что делаю, я умею управлять, я умею ставить цель перед страной и правительством, и добиваться этой цели. Нам нужно понять, что нужно нашему народу. Нужны ему популизм, лозунги, люди, умеющие произносить эмоциональные речи? Или же нужны те, кто умеет создавать 30-40 тысяч рабочих мест ежегодно, привлекать средства и обеспечивать стабильность и безопасность?»- отметил экс-президент.

По его словам, он рассматривает возможность стать одним из оппозиционных полюсов Армении.

«Что касается партий, то об этом лучше спросить у них. Но мне кажется, что ситуация со временем будет так динамично развиваться, что ничего нельзя исключать. Но повторюсь, я не могу сегодня решать за них. Я рассчитываю прежде всего на себя, на свои силы, а также на граждан, сплотившихся вокруг меня»,- отметил Кочарян.

Ранее Кочарян, который сейчас находится под следствием, заявил о возвращении в политику. Сейчас Роберт Кочарян находится под подпиской о невыезде, его обвиняют в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.

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