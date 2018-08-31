Глава МИД Японии посетит Армению с официальным визитом
31 августа 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Японии Таро Кано 2-4 сентября посетит Армению с официальным визитом. Визит состоится по приглашению главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, сообщает пресс-служба МИД РА.
Министра примут президент РА Армен Саркисян и премьер-министр РА Никол Пашинян.
3 сентября запланированы переговоры глав МИД Армении и Японии, по итогам которых они выступят с заявлениями для прессы.
Таро Кано посетит мемориал памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915г. «Цицернакаберд» в Ереване.
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