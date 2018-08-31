Путин поздравил Кочаряна с днем рождения
31 августа 2018 - 13:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с днем рождения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна»,- говорится в сообщении.
Второму президенту Армении Роберту Кочаряну исполнилось 64 года.
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