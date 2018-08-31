Вахтанг Кикабидзе попал в больницу

PanARMENIAN.Net - Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе госпитализирован. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

Артист ответил на вопрос, пойдет ли он на похороны эстрадного певца Иосифа Кобзона. «Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице», — заявил 80-летний Кикабидзе.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81 году жизни. Во время российско-грузинского конфликта в 2008 году он поссорился с Кикабидзе. Тогда грузинский певец и актер отказался принять российский орден Дружбы.