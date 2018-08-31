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Рост ВВП Армении в апреле-июне составил 7,2%

Рост ВВП Армении в апреле-июне составил 7,2%
31 августа 2018 - 15:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Валовой внутренний продукт Армении во втором квартале 2018 года увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает Национальная статистическая служба РА.

Темп роста ВВП Армении в первом полугодии 2018 года составил 9,6%.

ВВП РА в первом квартале составил около 1,123 трлн драмов, а во втором квартале - около 1,358 трлн драмов.

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