Рост ВВП Армении в апреле-июне составил 7,2%
31 августа 2018 - 15:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Валовой внутренний продукт Армении во втором квартале 2018 года увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает Национальная статистическая служба РА.
Темп роста ВВП Армении в первом полугодии 2018 года составил 9,6%.
ВВП РА в первом квартале составил около 1,123 трлн драмов, а во втором квартале - около 1,358 трлн драмов.
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