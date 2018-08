Известна дата презентации новых iPhone

PanARMENIAN.Net - Компания Apple представит новые iPhone и другие устройства 12 сентября в своей штаб-квартире в Купертино (Калифорния).

Ожидается, что компания покажет сразу три устройства: iPhone X Plus, iPhone Xs и 6,1-дюймовый LCD iPhone (или iPhone 9) — при этом смартфоны в итоге могут получить другие названия. В то же время новые модели являются вариациями iPhone X, они будут обладать некоторыми новыми функциями и другими особенностями, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Independent.

Аппараты будут отличаться друг от друга размерами экрана. iPhone X (2018) получит 5,8-дюймовый OLED-экран, двойную камеру и будет мало отличаться от нынешней «десятки». Его габариты составят 143,6 на 70,9 на 7,7 миллиметра. iPhone X Plus оснастят 6,5-дюймовым OLED-дисплеем, и по размеру он будет точно таким же, как нынешний iPhone 8 Plus: 157,53 на 77,44 на 7,85 миллиметра. iPhone 9 позиционируется как «бюджетный» смартфон. У него будет 6,1-дюймовый LCD-экран с вырезом под фронтальную камеру и Face ID. По размерам он будет где-то между iPhone X и X Plus — 150,91 на 75,72 на 8,47 миллиметра, а рамка будет из алюминия.

Как и в 2017 году, презентация пройдет в середине недели, и, вероятно, предзаказ устройств можно будет сделать уже в пятницу. Старт продаж, скорее всего, начнется через неделю после мероприятия, 21-22 сентября.