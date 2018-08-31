В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина с Кочаряном
31 августа 2018 - 15:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Президента РФ Владимира Путина и экс-лидера Армении Роберта Кочаряна много лет связывают добрые отношения. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Путина и Кочаряна.
«Вы знаете, что на протяжении многих лет и Путин, и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении», — сказал он журналистам, пишет РИА Новости.
Путин 31 августа в ходе телефонного разговора тепло поздравил с днем рождения Кочаряна, ранее сообщил Кремль. Кочарян — второй президент Армении, находился у власти с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года.
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