В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина с Кочаряном

PanARMENIAN.Net - Президента РФ Владимира Путина и экс-лидера Армении Роберта Кочаряна много лет связывают добрые отношения. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Путина и Кочаряна.

«Вы знаете, что на протяжении многих лет и Путин, и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении», — сказал он журналистам, пишет РИА Новости.

Путин 31 августа в ходе телефонного разговора тепло поздравил с днем рождения Кочаряна, ранее сообщил Кремль. Кочарян — второй президент Армении, находился у власти с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года.