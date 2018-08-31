Замглавы МИД России обсудил с послом Армении вопросы восстановления Сирии

PanARMENIAN.Net - Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Армении в Москве Варданом Тоганяном гуманитарную обстановку в Сирии, включая вопросы восстановления этой арабской республики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В ходе беседы, состоявшейся по просьбе посла, рассматривалась актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на гуманитарные аспекты обстановки в Сирии и задачи оказания многоконфессиональному сирийскому народу эффективного содействия в постконфликтном восстановлении страны»,- информировали в дипведомстве.