Замглавы МИД России обсудил с послом Армении вопросы восстановления Сирии
31 августа 2018 - 17:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Армении в Москве Варданом Тоганяном гуманитарную обстановку в Сирии, включая вопросы восстановления этой арабской республики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
«В ходе беседы, состоявшейся по просьбе посла, рассматривалась актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на гуманитарные аспекты обстановки в Сирии и задачи оказания многоконфессиональному сирийскому народу эффективного содействия в постконфликтном восстановлении страны»,- информировали в дипведомстве.
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