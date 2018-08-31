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«ВКонтакте» разрешила пользователям закрывать свои страницы от посторонних

«ВКонтакте» разрешила пользователям закрывать свои страницы от посторонних
31 августа 2018 - 18:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть «ВКонтакте» ввела функцию, которая позволяет пользователям закрыть страницу для всех, кто не добавлен в друзья. Об этом сообщает соцсеть.

В закрытом профиле будут отображаться имя и фамилия, фотография, список общих друзей. Также могут отображаться статус, город, возраст и место работы, если они указаны в профиле. Такие разделы, как стена, фото, видео, музыка, подписки, личная информация, автоматических закрываются, пишут «Ведомости».

Как поясняется в сообщении в социальной сети, для того чтобы закрыть страницу, необходимо зайти в раздел «Приватность» в «Настройках» и там установить закрытый тип профиля.

Кроме того, «ВКонтакте» отключила отображение списка людей, которые сделали репосты записей. Эта информация доступна автору публикации, а остальные пользователи смогут увидеть общее число репостов.

13 августа управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов анонсировал введение этих мер и подчеркнул, что это будет «самой важной реформой приватности». Администрация социальной сети выступает против необоснованных преследований за публикации в интернете, подчеркнул он. Также Рогозов сообщал, что «ВКонтакте» рассматривает возможность раскрытия статистики запросов от правоохранительных органов.

В 2014 г. были приняты поправки, которые ввели уголовное наказание за посты в социальных сетях. В последний год число наказаний за посты в сети многократно выросло, сообщал аналитический центр «Сова». Большинство уголовных дел по экстремистским высказываниям возбуждается по материалам, размещенным во «В контакте». В июне этого года писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложили декриминализовать репосты. Они внесли в Госдуму соответствующие законопроекты.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: «В контакте» ввела возможность открыть страницу только друзьям
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