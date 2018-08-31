В Амстердаме на вокзале неизвестный с ножом напал на людей: Есть раненые

PanARMENIAN.Net - На центральном вокзале Амстердама31 августа мужчина ранил ножом двух человек. Полиция открыла огонь по подозреваемому и ранила его, сообщили правоохранительные органы.

В первоначальном сообщении полиции говорилось, что в результате инцидента был эвакуирован весь вокзал, железнодорожное движение было прекращено. Однако вскоре после этого правоохранители скорректировала информацию, сообщив, что о полной эвакуации речи не идет, для пассажиров закрыты лишь две платформы. Движение трамваев перед вокзалом было остановлено, пишет Deutsche Welle.

Нападавший и обе его жертвы госпитализированы. Мотивы подозреваемого неизвестны.

Центральным вокзалом в центре столицы Нидерландов ежедневно пользуются около 250 тысяч человек.