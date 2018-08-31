Ученые узнали о воде на Юпитере

PanARMENIAN.Net - Группа американских ученых выяснила, что Большое Красное Пятно, крупный атмосферный вихрь на Юпитере, содержит большое количество воды.

Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью наземных инструментов, в том числе инфракрасного телескопа НАСА IRTF и телескопа Keck 2 (Гавайи), которые следили за Красным Пятном. Оказалось, что вихревая структура состоит из трех облачных слоев, самый глубокий из них имеет давление 5-7 атмосфер (бар) и расположен примерно в 160 километрах под верхним облачным покровом. По словам ученых, есть все основания считать, что он состоит из кристаллов замерзшей воды, пишет Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert!.

Если межпланетная автоматическая станция Juno, изучающая атмосферу газового гиганта c 2016 года, подтвердит наземные наблюдения, то можно начать поиски воды в других местах атмосферы планеты, а также на Сатурне, Уране и Нептуне.

Большое красное пятно, самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину, что больше любых линейных размеров Земли. Наблюдением явления ученые занимаются в течение последних 300 лет.