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«Арсенал» Мхитаряна и азербайджанская команда сыграют в одной группе Лиги Европы

«Арсенал» Мхитаряна и азербайджанская команда сыграют в одной группе Лиги Европы
31 августа 2018 - 19:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Английский футбольный клуб «Арсенал», за который выступает армянский полузащитник Генрих Мхитарян, и азербайджанский клуб под названием «Карабах» сыграют в группе Е Лиги Европы. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Монако.

Также в группу Е попали украинская «Ворскла» и португальский «Спортинг».

Групповой этап Лиги Европы начнется 20 сентября и завершится 13 декабря. Финал пройдет 29 мая 2019 году в Баку на «Олимпийском стадионе».

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