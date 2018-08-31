«Арсенал» Мхитаряна и азербайджанская команда сыграют в одной группе Лиги Европы
31 августа 2018 - 19:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Английский футбольный клуб «Арсенал», за который выступает армянский полузащитник Генрих Мхитарян, и азербайджанский клуб под названием «Карабах» сыграют в группе Е Лиги Европы. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Монако.
Также в группу Е попали украинская «Ворскла» и португальский «Спортинг».
Групповой этап Лиги Европы начнется 20 сентября и завершится 13 декабря. Финал пройдет 29 мая 2019 году в Баку на «Олимпийском стадионе».
Самое значимое
Лидером всей серии Гран-тура является Накамура, в активе которого 34,5 очка. На втором месте идет Аронян, набравший 34 очка, а третью строчку занимает Вашье-Лаграв (31 очко)
«Мы должны продолжать работать, потому что у нас есть новый тренер, новая философия и мы хотим играть по-другому, не так, как при Венгере», – сказал Мхитарян
По словам греческого футболиста, Мхитарян может стать одним из лучших в АПЛ, если вернет себе форму времен игры в составе дортмундской «Боруссии»
Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
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