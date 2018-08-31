«Арсенал» Мхитаряна и азербайджанская команда сыграют в одной группе Лиги Европы

PanARMENIAN.Net - Английский футбольный клуб «Арсенал», за который выступает армянский полузащитник Генрих Мхитарян, и азербайджанский клуб под названием «Карабах» сыграют в группе Е Лиги Европы. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Монако.

Также в группу Е попали украинская «Ворскла» и португальский «Спортинг».

Групповой этап Лиги Европы начнется 20 сентября и завершится 13 декабря. Финал пройдет 29 мая 2019 году в Баку на «Олимпийском стадионе».