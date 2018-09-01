Deutsche Welle: Как Пашинян строит свободную от коррупции Армению

PanARMENIAN.Net - Борьба с коррупцией, объявленная новым правительством Армении, не затухает, а, напротив, захватывает все новые сферы. В поле зрения правоохранителей оказываются люди, еще несколько месяцев назад занимавшие самые высокие посты в стране. Похоже, заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что все украденные у народа деньги будут ему возвращены, и «Армения будет страной, свободной от коррупции», не являются чисто декларативными, говорят наблюдатели, пишет Dutsche Welle.

Только за последнюю неделю августа уголовные дела были возбуждены против экс-премьер-министра страны Овика Абрамяна, его брата Джоника Абрамяна и бывшего начальника полиции Армении Алика Саркисяна. По данным Следственного комитета Армении, в превышении служебных полномочий, мошенничестве и вымогательстве подозреваются бывший министр транспорта и связи Гагик Бегларян и депутат парламента прошлого созыва Мгер Седракян. Подозреваемые в незаконном обогащении члены семьи брата эк-президента РА Сержа Саргсяна Левона объявлены в международный розыск. Под следствием сыновья другого брата Саргсяна - Александра.

Эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян считает, что это вторая волна объявленной новыми властями страны борьбы против криминала и коррупции, и «следует ожидать дальнейшего развития событий в том же русле». Впрочем, эксперт считает, что нынешний этап борьбы с коррупцией можно охарактеризовать как, скорее, борьбу с коррупционерами, но не с самой коррупцией.

«Это представляется закономерным, поскольку без системных реформ, которые лишат коррупцию материальной базы, внутренних криминальных связей, этой круговой поруки и многих других элементов, борьба с коррупцией не может быть комплексной», - заявил Меграбян изданию. При этом, подчеркнул он, власти проявляют в данном случае исключительную политическую волю.

«В краткосрочной перспективе эти вопросы могут быть решены, но для этого нужно понимать, что скорейший роспуск нынешнего парламента, новые внеочередные выборы - это просто императив. И еще, понятно, что с нынешней ущербной судебной системой борьба с коррупцией может еще долго топтаться на месте», - указывает Рубен Меграбян. По его мнению, важно не только возбудить уголовные дела, провести расследования и предъявить обвинения, но и дождаться решений судов.