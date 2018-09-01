Премьер РА: В новой Армении школы должны готовить детей к полету

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 сентября – в День знаний – посетил школу №3 в Севане.

В первый класс этой школы пошли 111 учащихся.

Поздравив школьников с 1 сентября, Пашинян отметил, что сегодня 1 сентября новой Армении, и эти дети являются первыми первоклассниками новой Армении.

«Считаю, самым важным должны быть не оценки, а знания. Иными словами, каждый ученик и каждый родитель должен беспокоиться не об оценках, а о знаниях. Не учить наизусть, а развивать способности. В новой Армении школы и преподаватели должны ставить перед собой задачу не передавать ученикам какие-то данные, а готовить детей к полету в прямом смысле слова, потому что все мы, весь народ, вся страна, должны готовиться к полету, добиться высоких целей, значительных результатов», – отметил он, пишетPanorama.am.

По словам Пашиняна, учебный процесс в новой Армении должен быть не мучением, а удовольствием.

«Для реализации данной задачи мы должны объединить наши усилия, не только школы, преподаватели, родители, политические силы, а все общество в целом, народ, государство и правительство», – отметил он.

По его словам, 1 сентября символизирует новую страницу в истории новой Армении, и новый день должен принести счастье, свободу и удовольствие. «Хочу пожелать удачи всем нам, удачи детям в связи с первым днем подготовки к полету», – отметил он.