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В работе Facebook произошел крупный сбой

В работе Facebook произошел крупный сбой
1 сентября 2018 - 11:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Пользователи Facebook сообщают о проблемах в работе социальной сети. Согласно данным сайта Downdetector, сбой произошел около 05:00 по Еревану.

Сбои наблюдаются в Великобритании, Нидерландах, Германии, Польше, Италии, США, Мексике, ЮАР, Австралии, пишет «Ъ».

Большинство пользователей сообщают о проблемах с подключением к Facebook (47%), со входом в свои аккаунты (33%), еще 19% испытывают сложности с приложением соцсети.

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Kommersant.ru: В работе Facebook произошел сбой
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