В работе Facebook произошел крупный сбой

PanARMENIAN.Net - Пользователи Facebook сообщают о проблемах в работе социальной сети. Согласно данным сайта Downdetector, сбой произошел около 05:00 по Еревану.

Сбои наблюдаются в Великобритании, Нидерландах, Германии, Польше, Италии, США, Мексике, ЮАР, Австралии, пишет «Ъ».

Большинство пользователей сообщают о проблемах с подключением к Facebook (47%), со входом в свои аккаунты (33%), еще 19% испытывают сложности с приложением соцсети.