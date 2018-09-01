В работе Facebook произошел крупный сбой
1 сентября 2018 - 11:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Пользователи Facebook сообщают о проблемах в работе социальной сети. Согласно данным сайта Downdetector, сбой произошел около 05:00 по Еревану.
Сбои наблюдаются в Великобритании, Нидерландах, Германии, Польше, Италии, США, Мексике, ЮАР, Австралии, пишет «Ъ».
Большинство пользователей сообщают о проблемах с подключением к Facebook (47%), со входом в свои аккаунты (33%), еще 19% испытывают сложности с приложением соцсети.
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