Экс-президента Бразилии не допустили до участия в выборах

PanARMENIAN.Net - Экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, отбывающему 12-летний срок по делу о коррупции, отказано в праве в качестве кандидата принять участие в выборах на пост главы государства 7 октября. Соответствующее постановление вынес после восьмичасового заседания Высший избирательный суд Бразилии. Да Силва еще может обжаловать вердикт суда.

С инициативой о выдвижении политика выступала возглавляемая им Партия трудящихся. Генеральный прокурор Бразилии Ракель Додж и ряд политиков правого толка подали жалобу на нее после регистрации бывшего главы государства кандидатом, пишет Deutsche Welle.

По последним опросам общественного мнения, да Силву в качестве участника президентской гонки поддерживали около 40 процентов респондентов, в рейтинге он с большим отрывом занимал первую строчку.

Лула да Силва, обвиненный в коррупции, в апреле 2018 года был приговорен к 12-летнему тюремному сроку. И 72-летний экс-президент, и Партия трудящихся говорили о политическом характере процесса, цель которого, как они утверждали, - предотвратить возвращение партии во власть. В настоящий момент вердикт рассматривает Верховный суд страны, который может отменить приговор.

Согласно бразильским законам, из-за судебного приговора Лула да Силва не может баллотироваться на выборах. В то же время была предусмотрена возможность отхода от этого положения при наличии исключительных обстоятельств. Соответствующее решение должен был вынести Верховный избирательный суд Бразилии. Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост главы государства с 2003 по 2011 годы.