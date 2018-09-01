Samsung поставит гибкие экраны для смартфонов своим конкурентам
1 сентября 2018 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Южнокорейская компания Samsung Display («дочка» Samsung Electronics) — лидер рынка OLED-дисплеев — намерена поставлять гибкие складные экраны не только для смартфонов Samsung, но и производителям других устройств.
Как стало известно изданиям ETNews и The Investor, компания уже направила прототипы дисплеев ряду китайских производителей смартфонов, включая Oppo и Xiaomi. По словам источников, знакомых с ситуацией, Samsung рассчитывает заключить долгосрочные соглашения с этими компаниями и наладить поставку, пишет «Ъ».
Ожидается, что первый смартфон с гнущимся экраном будет выпущен Samsung в 2019 году. По данным газеты The Wall Street Journal, стоимость устройства может составить порядка $1,5 тыс. В связи с планами скорых поставок недавно Samsung Display сформировала специальное подразделение из 200 инженеров, которые занимаются только этой разработкой. Для производства дисплеев будут использованы существующие линии A2 и A3 в Асане, на которых уже производятся OLED-экраны южнокорейской компании.
При этом разработкой складных смартфонов с гибким экраном также занимается китайская Huawei, которая стремится обогнать Samsung в новом сегменте.
В апреле 2018 года ETNews сообщил, что Huawei может выпустить смартфон с таким экраном уже в ноябре.
Исследовательская компания Stone Partners прогнозирует, что в 2019 году будет поставлен 1 млн гнущихся экранов, к 2021 году — 14 млн. Объем рынка гнущихся экранов при этом составит $2,67 млрд.
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