// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Samsung поставит гибкие экраны для смартфонов своим конкурентам

Samsung поставит гибкие экраны для смартфонов своим конкурентам
1 сентября 2018 - 12:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Южнокорейская компания Samsung Display («дочка» Samsung Electronics) — лидер рынка OLED-дисплеев — намерена поставлять гибкие складные экраны не только для смартфонов Samsung, но и производителям других устройств.

Как стало известно изданиям ETNews и The Investor, компания уже направила прототипы дисплеев ряду китайских производителей смартфонов, включая Oppo и Xiaomi. По словам источников, знакомых с ситуацией, Samsung рассчитывает заключить долгосрочные соглашения с этими компаниями и наладить поставку, пишет «Ъ».

Ожидается, что первый смартфон с гнущимся экраном будет выпущен Samsung в 2019 году. По данным газеты The Wall Street Journal, стоимость устройства может составить порядка $1,5 тыс. В связи с планами скорых поставок недавно Samsung Display сформировала специальное подразделение из 200 инженеров, которые занимаются только этой разработкой. Для производства дисплеев будут использованы существующие линии A2 и A3 в Асане, на которых уже производятся OLED-экраны южнокорейской компании.

При этом разработкой складных смартфонов с гибким экраном также занимается китайская Huawei, которая стремится обогнать Samsung в новом сегменте.

В апреле 2018 года ETNews сообщил, что Huawei может выпустить смартфон с таким экраном уже в ноябре.

Исследовательская компания Stone Partners прогнозирует, что в 2019 году будет поставлен 1 млн гнущихся экранов, к 2021 году — 14 млн. Объем рынка гнущихся экранов при этом составит $2,67 млрд.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Samsung поставит гибкие экраны для смартфонов конкурентов
 Самое значимое
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Армянский учебный центр «Тумо» откроется в АлбанииАрмянский учебный центр «Тумо» откроется в Албании
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google PlayАрмянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
Apple и Samsung вернулись в суд по поводу начатой ​​еще в 2011 году ссоры
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Путин и Алиев обсудили в Сочи карабахский конфликт В качестве сопредседателя Минской группы Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта
Путин на встрече с Алиевым отметил стратегический характер отношений РФ и Азербайджана По итогам переговоров Путин и Алиев подписали пакет документов, расширяющий сотрудничество двух стран.
Президент Армении отправился в Арцах Саркисян примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики Арцах и 27-й годовщине провозглашения независимости республики
Группа азербайджанцев пыталась пешком пересечь границу Арцаха, но потом передумала «Из произошедшего можно заключить, что к нашему удивлению, благоразумие оказалось сильнее, чем эмоции, которые ввели в заблуждение людей»