За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Карабахе около 150 раз
1 сентября 2018 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 26 августа по 1 сентября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны Арцаха продолжают сохранять полный контроль на передовой и уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.
В период с 19 по 25 августа ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 200 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2500 выстрелов.
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