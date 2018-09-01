За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Карабахе около 150 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 26 августа по 1 сентября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны Арцаха продолжают сохранять полный контроль на передовой и уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.

В период с 19 по 25 августа ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 200 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2500 выстрелов.