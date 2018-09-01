Президент Армении поздравил Шавката Мирзиeева с Днeм независимости Узбекистана
1 сентября 2018 - 13:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 1 сентября направил поздравительное послание президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву связи с национальным праздником – Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
В частности, президент выразил уверенность, что активизации совместных усилий, направленных на улучшение межгосударственного сотрудничества, поспособствует выявлению потенциала по двустороннему сотрудничеству, реализации экономических, гуманитарных и взаимовыгодных проектов также в других сферах.
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