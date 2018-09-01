Президент Армении отправился в Арцах
1 сентября 2018 - 15:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 1 сентября с рабочим визитом отбыл в Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Согласно информации, Саркисян примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики Арцах и 27-й годовщине провозглашения независимости республики.
2 сентября 1991 года состоялось провозглашение независимого государства Арцах.
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