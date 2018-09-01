Путин и Алиев обсудили в Сочи карабахский конфликт

PanARMENIAN.Net - Россия продолжит оказывать содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Конечно, мы обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, в частности, разумеется, затронули и нагорно-карабахскую проблему. В качестве сопредседателя Минской группы Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта», — сказал Путин, пишет РИА Новости.

Путин и Алиев встретились 1 сентября в Сочи.