Для «Арсенала» приоритетна безопасность Мхитаряна в вопросе поездки в Баку

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить гостевой матч с азербайджанским «Карабахом» в рамках группового этапа Лиги Европы, так как является гражданином РА.

«Безопасность и сохранность всех наших футболистов и сотрудников всегда стоят на вершине списка приоритетов. Мы рассмотрим эту ситуацию и переговорим с игроком, после чего примем решение»,- заявил пресс-атташе «Арсенала», комментируя тему участия Мхитаряна в игре с «Карабахом», пишет Evening Standard.

В УЕФА пообещали помочь Мхитаряну, но пока неизвестно, что из этого выйдет.

«Это стандартная процедура, когда УЕФА направляет официальные письма в национальные ассоциации, футбольные клубы и посольства стран с целью помочь игрокам получить соответствующую визу для участия в турнирах под эгидой УЕФА», – отметила пресс-служба организации.

В свою очередь главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери выразил надежду, что Мхитарян сможет сыграть в матче против азербайджанского клуба.

«Мне бы очень хотелось верить, что он сможет поехать с нами. Если у этой проблемы есть решение, то было бы здорово его принять. С самим Генрихом я по этому поводу не говорил», - сказал он.

В сезоне-2015/16, когда Мхитарян выступал за дортмундскую «Боруссию», полузащитник пропустил выездной матч с «Габалой». Представители Азербайджана тогда уверяли, что Мхитаряну предоставят визу по прибытии в страну. Однако футболист в итоге не полетел на матч с «Габалой» из соображений безопасности.

«Арсенал» на групповом этапе Лиги Европы сыграет со «Спортингом», «Карабахом» и «Ворсклой». В «Ворскле» тоже есть армянский игрок – полузащитник Гегам Кадимян. Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне пройдет в Баку.