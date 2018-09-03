Для «Арсенала» приоритетна безопасность Мхитаряна в вопросе поездки в Баку
3 сентября 2018 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить гостевой матч с азербайджанским «Карабахом» в рамках группового этапа Лиги Европы, так как является гражданином РА.
«Безопасность и сохранность всех наших футболистов и сотрудников всегда стоят на вершине списка приоритетов. Мы рассмотрим эту ситуацию и переговорим с игроком, после чего примем решение»,- заявил пресс-атташе «Арсенала», комментируя тему участия Мхитаряна в игре с «Карабахом», пишет Evening Standard.
В УЕФА пообещали помочь Мхитаряну, но пока неизвестно, что из этого выйдет.
«Это стандартная процедура, когда УЕФА направляет официальные письма в национальные ассоциации, футбольные клубы и посольства стран с целью помочь игрокам получить соответствующую визу для участия в турнирах под эгидой УЕФА», – отметила пресс-служба организации.
В свою очередь главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери выразил надежду, что Мхитарян сможет сыграть в матче против азербайджанского клуба.
«Мне бы очень хотелось верить, что он сможет поехать с нами. Если у этой проблемы есть решение, то было бы здорово его принять. С самим Генрихом я по этому поводу не говорил», - сказал он.
В сезоне-2015/16, когда Мхитарян выступал за дортмундскую «Боруссию», полузащитник пропустил выездной матч с «Габалой». Представители Азербайджана тогда уверяли, что Мхитаряну предоставят визу по прибытии в страну. Однако футболист в итоге не полетел на матч с «Габалой» из соображений безопасности.
«Арсенал» на групповом этапе Лиги Европы сыграет со «Спортингом», «Карабахом» и «Ворсклой». В «Ворскле» тоже есть армянский игрок – полузащитник Гегам Кадимян. Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне пройдет в Баку.
Самое значимое
Лидером всей серии Гран-тура является Накамура, в активе которого 34,5 очка. На втором месте идет Аронян, набравший 34 очка, а третью строчку занимает Вашье-Лаграв (31 очко)
«Мы должны продолжать работать, потому что у нас есть новый тренер, новая философия и мы хотим играть по-другому, не так, как при Венгере», – сказал Мхитарян
По словам греческого футболиста, Мхитарян может стать одним из лучших в АПЛ, если вернет себе форму времен игры в составе дортмундской «Боруссии»
Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
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