Пашинян: Парламентские выборы в Армении пройдут в мае или июне 2019 года

PanARMENIAN.Net - Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в мае или июне 2019 года. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По словам премьер-министра, в конституцию планируется внести изменения, согласно которым парламент может быть распущен без отставки действующего премьера.

«Согласно сегодняшней конституции, для роспуска парламента действующий премьер должен уйти в отставку, после чего парламент два раза в течение двух недель не должен избрать нового премьера. Но сегодняшняя ситуация такова, что граждане Армении хотят гарантий того, что они не будут вынуждены вновь осуществить революцию. Мы должны быть уверены, иметь гарантии, что попыток антинародных действий не будет», — отметил Пашинян.

Он добавил, что над изменениями в Конституции уже работают, вскоре будут проведены политические обсуждения.

На митинге 17 августа в Ереване Пашинян уже зявлял о намерении изменить конституцию республики.