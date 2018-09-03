Гражданин Грузии пытался провести через турецкую границу девушку в чемодане: Их задержали
3 сентября 2018 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкие пограничники на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» на грузино-турецкой границе обнаружили в чемодане 24-летнего гражданина Грузии девушку. Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на турецкие источники.
Подозрения пограничников вызвал большой черный чемодан, с которым гражданин Грузии проходил паспортный и таможенный контроль. От него потребовали открыть чемодан и обнаружили в нем нелегальную путешественницу, пишет «Интерфакс».
Ею оказалась 27-летняя гражданка Узбекистана. Попасть в Турцию она пыталась нелегально, поскольку въезд туда ей был запрещен.
Гражданин Грузии и гражданка Узбекистана задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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