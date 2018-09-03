Национальный музей Бразилии сгорел: Потери неоценимы
3 сентября 2018 - 12:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший королевский дворец, преобразованный в Национальный музей Бразилии королем Португалии Жуаном VI 200 лет назад, был уничтожен огнем в ночь на 3 сентября.
Потери слишком велики, чтобы их можно было оценить, заявил президент Бразилии Мишель Темер, пишут «Ведомости» со ссылкой на CNN.
«Утрата коллекции Национального музея является непреодолимой для Бразилии. Две сотни лет работы, исследований и знаний были потеряны», - написал он в твиттере.
В музее, расположенном в Рио-де-Жанейро, хранились около 20 млн артефактов, в том числе в области антропологии, археологии, этнологии, геологии, палеонтологии и зоологии. В нем была представлена экспозиция Древнего Египта с мумиями и саркофагами, собранная императором Педру I, коллекции греко-римского искусства, культуры инков, палеонтологическая выставка, включающая человеческие окаменелости.
Photo: Ricardo Moraes / Reuters
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