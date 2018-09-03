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Япония решила упростить условия визового режима для граждан Армении

Япония решила упростить условия визового режима для граждан Армении
3 сентября 2018 - 14:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Япония решила упростить условия визового режима для граждан Армении. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно после переговоров с главой МИД РА Зограбом Мнацаканяном.

Коно заявил, что Япония решила «упростить условия визового режима для граждан Армении, с целью облегчения контактов между двумя народами», кроме этого Япония готовится присоединиться к помощи, предоставляемой Армении для подготовки к выборам, пишет Aysor.am.

Коно заявил, что между Арменией и Японией установилось довольно хорошее сотрудничество в сфере развития инфраструктур, снижения рисков природных катастроф и в правовой сфере.

«В ходе встречи с Зограбом Мнацаканяном мы обсудили, как могут Армения и Япония установить более тесное сотрудничество. К примеру, Япония будет сотрудничать с Арменией по части подготовки молодых дипломатов, адвокатов и других специалистов», – отметил министр.

«Надеемся, что в ближайшее время будет открыт прямой рейс Токио – Ереван», - заявил глава МИД Армении.

Это первый визит на уровне главы МИД Японии в Армению.

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