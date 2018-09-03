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Канье Уэст планирует побороться за пост президента США

Канье Уэст планирует побороться за пост президента США
3 сентября 2018 - 13:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил, что всерьез рассматривает возможность участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом он сказал в интервью чикагскому радио.

«Да, это на 100% может произойти в 2024 году», — сказал музыкант.

Уэст, ярый сторонник президента Дональда Трампа, отметил, что не собирается «пытаться» занять кресло главы государства, а сделает это точно, если примет решение об участии, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Fox News.

Впервые о своих планах на президентство Уэст объявил в 2015 году. Тогда рэпер заверил, что будет участвовать в выборах в 2020 году.

Ссылки по теме:
Gazeta.ru. Канье Уэст намерен побороться за пост президента
Fox News. WATCH: Kanye West Praises Trump, Says Run for President '100 Percent Could Happen' in 2024
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