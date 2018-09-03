В июле внешний долг Армении увеличился на 0,1%
3 сентября 2018 - 18:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В июле 2018 года внешний долг Армении незначительно увеличился - на 0,1%. По данным Национальной статистической службы, по состоянию на 31 июля задолженность составляла $5,456 млрд.
По состоянию на 30 внешний долг Армении составлял $5,449 млрд.
Общий государственный долг увеличился на 0,8% с $6,759 млрд в июне до $6,704 млрд в июле.
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