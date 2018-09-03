В июле внешний долг Армении увеличился на 0,1%

PanARMENIAN.Net - В июле 2018 года внешний долг Армении незначительно увеличился - на 0,1%. По данным Национальной статистической службы, по состоянию на 31 июля задолженность составляла $5,456 млрд.

По состоянию на 30 внешний долг Армении составлял $5,449 млрд.

Общий государственный долг увеличился на 0,8% с $6,759 млрд в июне до $6,704 млрд в июле.