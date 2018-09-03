Стрельба в жилом доме в Калифорнии: Не менее 10 человек ранены
3 сентября 2018 - 15:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Не менее 10 человек получили ранения в ходе стрельбы в американском городе Сан-Бернардино, штат Калифорния. Неизвестный преступник открыл огонь в многоквартирном жилом доме.
Инцидент произошел 2 сентября в 22:45 по местному времени. Все пострадавшие были госпитализированы в три больницы, находящиеся неподалеку от места происшествия. По словам представителя полиции Сан-Бернардино Ричарда Логхеда, трое из них находятся в критическом состоянии, пишет «МИР 24» со ссылкой на NBC.
Правоохранители еще не успели задержать преступника. Его личность и мотивы остаются неизвестными.
Ранее два аналогичных преступления были совершены в канадском Брамптоне. О первых выстрелах стало известно 2 сентября 00:20 по местному времени. На месте происшествия были найдены ранеными мужчина и женщина. Один из пострадавших вскоре скончался в больнице.
Следующий эпизод произошел около в 06:30 по местному времени. Прибывшие по вызовы полицейские обнаружили труп мужчины.
Той же ночью произошла перестрелка в одном из ночных клубов штата Огайо. К приезду правоохранителей в заведении находились восемь раненых человек в возрасте от 19 до 35 лет. Позже одна из пострадавших – 28-летняя девушка – скончалась в больнице от ранения в голову.
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