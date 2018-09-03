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Главный тренер сборной Хорватии раскритиковал Роналду

Главный тренер сборной Хорватии раскритиковал Роналду
3 сентября 2018 - 15:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич раскритиковал нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Португалец отказался от поездки на церемонию награждения лучшего игрока прошлого сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Даже не хочу комментировать отказ Роналду приехать на церемонию. Все это доказывает, что я прав: Роналду — эгоист, я бы никогда не хотел видеть его в своей команде. Он думает: «Неважно, проиграем мы или нет, главное, чтобы я забил», — заявил Далич, пишет Lenta.ru со ссылкой на Four Four Two.

УЕФА признал лучшим игроком минувшего сезона полузащитника мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича. В составе национальной команды Модрич стал вице-чемпионом мира-2018. Хавбек был признан самым ценным игроком мундиаля.

Роналду получал приз УЕФА в 2014-м, 2016-м и 2017-м. Летом 33-летний форвард перешел из «Реала» в «Ювентус» за 100 миллионов евро.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Вице-чемпион мира раскритиковал Роналду
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