Polaroid представила камеру мгновенной печати с дистанционным управлением
3 сентября 2018 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Polaroid Originals представила камеру мгновенной печати OneStep+ с дистанционным управлением.
Камера поддерживает два режима съемки: обычный и портретный. Она оснащена USB-разъемом для зарядки и беспроводной связью Bluetooth, которая позволяет управлять устройством с помощью мобильного приложения Polaroid Originals, отправлять фотографии на телефон и редактировать их, пишет Bird in Flight со ссылкой на Highsnobiety.
Новая модель повторяет дизайн фотоаппарата OneStep, выпущенного в 1977 году. Стоимость OneStep+ составляет $160.
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Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
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