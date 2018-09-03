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Polaroid представила камеру мгновенной печати с дистанционным управлением

Polaroid представила камеру мгновенной печати с дистанционным управлением
3 сентября 2018 - 16:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Polaroid Originals представила камеру мгновенной печати OneStep+ с дистанционным управлением.

Камера поддерживает два режима съемки: обычный и портретный. Она оснащена USB-разъемом для зарядки и беспроводной связью Bluetooth, которая позволяет управлять устройством с помощью мобильного приложения Polaroid Originals, отправлять фотографии на телефон и редактировать их, пишет Bird in Flight со ссылкой на Highsnobiety.

Новая модель повторяет дизайн фотоаппарата OneStep, выпущенного в 1977 году. Стоимость OneStep+ составляет $160.

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Bird in Flight: Polaroid выпустила камеру мгновенной печати с дистанционным управлением
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