Часть iPhone 8 была выпущена с дефектами: Apple обещает их бесплатно отремонтировать
3 сентября 2018 - 19:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple подтвердила, что «очень небольшая доля» смартфонов iPhone 8 была выпущена в продажу с бракованной системной платой, и начала кампанию по бесплатному ремонту этих смартфонов.
Apple создала сервис, где пользователи могут по серийному номеру проверить, попадает ли их смартфон под замену платы, пишут «Ведомости» со ссылкой на Appleinsider.
Смартфоны с дефектом склонны самопроизвольно перезагружаться, выключаться и не реагировать на прикосновения к экрану. Проблемные устройства были проданы в период с сентября 2017 г. по март 2018 г. в США, Китае, Гонконге, Австралии, Индии, Японии, Макао и Новой Зеландии. Проблемы не затронули модели iPhone 8 Plus и другие версии iPhone.
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